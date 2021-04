Tokyo 2020 | ipotesi porte chiuse per le Olimpiadi “Priorità alla sicurezza degli atleti”

(Di venerdì 30 aprile 2021) I Giochi Olimpici di? Dopo la rinuncia agli spettatori provenienti dall’estero, gli organizzatori non escludono la possibilità che anchepopolazione giapponese venga vietato di assistere alle gare. “Se c’è il rischio che la situazione possa creare problemi al sistema sanitario, al fine di dare la massima, potremmo decidere di andare avanti senza spettatori“. Lo ha detto Seiko Hashimoto, presidente del Comitato organizzatore di. Una decisione finale, come annunciato anche dal Cio nei giorni scorsi, è attesa per giugno e dipenderà dall’evoluzione della pandemia da Covid-19 nel Paese. SportFace.

Advertising

UnioneSarda : La minaccia del Covid su #Tokyo2020: “I Giochi potrebbero tenersi senza spettatori” - sportface2016 : #Tokyo2020, le Olimpiadi a porte chiuse? Gli organizzatori non escludono ipotesi causa #COVID19 - infoitsalute : Tokyo 2020, Hashimoto: Giochi potrebbero tenersi a porte chiuse - CarlottaRossi11 : Pallavolo Tokyo 2020 – Una sfida Cina-Giappone ha inaugurato Ariake l’impianto olimpico - GDS_it : #Coronavirus, le olimpiadi di #Tokyo2020 potrebbero tenersi senza pubblico -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

30 apr 09:32, Hashimoto: "Giochi potrebbero tenersi a porte chiuse" I Giochi olimpici dipotrebbero svolgersi a porte chiuse. Lo ha annunciato il presidente del Comitato ...Quest'estate, le Olimpiadi di, posticipate a causa della pandemia da covid - 19, potrebbero tenersi a porte chiuse, senza spettatori. Lo ha detto alla Afp la presidente di '' Seiko Hashimoto, nel garantire l'impegno affinchè i Giochi si svolgano in maniera sicura. "Potrebbe verificarsi una situazione per cui non si potrà consentire la presenza di spettatori" ha ...I Giochi Olimpici di Tokyo a porte chiuse? Dopo la rinuncia agli spettatori provenienti dall’estero, gli organizzatori non escludono la possibilità che anche alla popolazione giapponese venga vietato ...Le Olimpiadi di Tokyo si avvicinano e il Cio, l'Ipc e il Comitato organizzatore di Tokyo 2020 hanno pubblicato la seconda edizione del Playbook. Tamponi giornalieri per gli atleti ...