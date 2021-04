The Falcon and the Winter Soldier: la regista smentisce la teoria per cui Bucky è bisessuale (Di venerdì 30 aprile 2021) Una scena precisa di The Falcon and the Winter Soldier ha alimentato la teoria secondo cui Bucky Barner sarebbe bisessuale, ma la regista della serie Disney+ smentisce. I fan avrebbero interpretato una scena comica di The Falcon and the Winter Soldier come la conferma della bisessualità di Bucky Barnes, ma la regista della serie Disney mette in guardia i fan dal trarre conclusioni affrettate. Da quando il Sam Wilson di Anthony Mackie è stato introdotto in Captain America: The Winter Soldier, tra i fan si è diffusa teoria dei fan che ipotizzava un triangolo sentimentale omosessuale o bisessuale tra Sam ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 30 aprile 2021) Una scena precisa di Theand theha alimentato lasecondo cuiBarner sarebbe, ma ladella serie Disney+. I fan avrebbero interpretato una scena comica di Theand thecome la conferma della bisessualità diBarnes, ma ladella serie Disney mette in guardia i fan dal trarre conclusioni affrettate. Da quando il Sam Wilson di Anthony Mackie è stato introdotto in Captain America: The, tra i fan si è diffusadei fan che ipotizzava un triangolo sentimentale omosessuale otra Sam ...

__pivot__ : Morta per mia mamma che parla di falcon and the winter soldier con mia sorella al telefono (che neanche ha visto la… - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Falcon and the Winter Soldier: la regista smentisce la teoria per cui Bucky è bisessuale… - AntonioTolome10 : @confundustria The Falcon e la Baronessa d'Inverno VS. CVID-19 - MangaForevernet : ? Captain America 4 - la regista di The Falcon And The Winter Soldier pronta a dirigere il film ? ?… - Camy_Britty : POV: È VENERDI E NON C'È NE WANDAVISION NE FALCON AND THE WINTER SOLDIER E DI LOKI NEANCHE L'OMBRA...… -