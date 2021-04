Sergio Ramos e la decisione che delude la Juventus (e non convince il Real) (Di venerdì 30 aprile 2021) Che ne sarà di Sergio Ramos? Il difensore spagnolo è stato accostato anche alla Juventus, ma pare che sia emersa una decisione importante. Del futuro di Sergio Ramos si parla ormai da settimane, e pare non si sia ancora arrivati ad una conclusione definitiva. Il difensore è in scadenza di contratto con il Real Madrid, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 30 aprile 2021) Che ne sarà di? Il difensore spagnolo è stato accostato anche alla, ma pare che sia emersa unaimportante. Del futuro disi parla ormai da settimane, e pare non si sia ancora arrivati ad una conclusione definitiva. Il difensore è in scadenza di contratto con ilMadrid, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

zazoomblog : Sergio Ramos e la decisione che delude la Juventus (e non convince il Real) - #Sergio #Ramos #decisione #delude - andrea5788 : @LukaFallica Sono due anni che subiamo queste situazioni ed il mister non pone rimedio. A lui piace difendere in 1v… - Stefano_Casti : @fabbricainter Essi perché a fonseca gli hanno chiesto se preferiva Sergio Ramos a Ibanez e lui ha detto Ibanez. La… - wiz_maher : @ESPNFC The legend Paolo Maldini: Sergio Ramos 'Real Madrid' is my successor - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL 8?ttavi di finale CALCIO ?? Scegli il miglior STOPPER di tutti i tempi tra: ?? CLAU… -