Raid all'alba: tre colpi tra Pontecagnano e Salerno (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sono tre i colpi differenti attribuiti dai carabinieri della compagnia di Battipaglia e di Salerno alla stessa coppia di malviventi che ha agito a partire dalle 5,30 di questa mattina. Intorno a questo orario, i due, con volto travisato, sono entrati nel bar situati nel distributore Ip nel comune di Pontecagnano Faiano e, armati di un bastone e senza parlare né minacciare, hanno asportato un computer che serve per fare ricariche telefoniche forse pensando che ci fosse del denaro all'interno. Il barista avendo paura si è chiuso nel magazzino. Il colpo è durato pochi secondi. Successivamente questi soggetti a bordo di un'autovettura grigia si sono portati lungo la strada litoranea e hanno sfondato l'ingresso di un bar tabacchi chiuso dove hanno asportato un registratore di cassa ...

