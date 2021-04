Prove ufficiali del Samsung Galaxy S21 FE sul sito della divisione messicana (Di venerdì 30 aprile 2021) Sapevamo che il Samsung Galaxy S21 FE sarebbe stato presentato, ma adesso c’è un nuovo elemento a corroborare l’indiscrezione: la divisione messicana del colosso di Seul ha fatto esplicito riferimento al telefono sul proprio sito ufficiale (in genere trattasi di una strategia di marketing volta ad aumentare l’hype in attesa della data di lancio, per cui dovrebbero mancare ancora alcuni mesi). Il link collocato sotto l’immagine invita gli utenti a saperne di più sul Samsung Galaxy S21 FE, indirizzando però ad una pagina generale dei Samsung Galaxy S21 (evidentemente le informazioni non sono ancora pronte). In ogni caso, il Samsung Galaxy S21 FE dovrebbe montare uno schermo AMOLED da ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 30 aprile 2021) Sapevamo che ilS21 FE sarebbe stato presentato, ma adesso c’è un nuovo elemento a corroborare l’indiscrezione: ladel colosso di Seul ha fatto esplicito riferimento al telefono sul proprioufficiale (in genere trattasi di una strategia di marketing volta ad aumentare l’hype in attesadata di lancio, per cui dovrebbero mancare ancora alcuni mesi). Il link collocato sotto l’immagine invita gli utenti a saperne di più sulS21 FE, indirizzando però ad una pagina generale deiS21 (evidentemente le informazioni non sono ancora pronte). In ogni caso, ilS21 FE dovrebbe montare uno schermo AMOLED da ...

