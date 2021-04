Monza, Brocchi: “Daremo il massimo per fare una gara importante” (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMonza – Cristian Brocchi è convinto che il suo Monza, nonostante le otto esclusioni dai convocati, darà del filo da torcere alla Salernitana in occasione della sfida di domani all’Arechi. Il tecnico dei brianzoli ha parlato in conferenza stampa invitando i suoi a dare il massimo: Consapevolezza – “I ragazzi hanno voglia di giocare questa partita sperando di poter fare una buonissima gara. Siamo consapevoli di poter giocare una partita importante contro una squadra che fa del collettivo e delle giocate individuali due armi a suo favore”. Andata – “All’andata forse è stato il miglior Monza della stagione, ma ogni partita è a sé e domani non dobbiamo pensare alla gara di andata ma ad affrontare la ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Cristianè convinto che il suo, nonostante le otto esclusioni dai convocati, darà del filo da torcere alla Salernitana in occasione della sfida di domani all’Arechi. Il tecnico dei brianzoli ha parlato in conferenza stampa invitando i suoi a dare il: Consapevolezza – “I ragazzi hanno voglia di giocare questa partita sperando di poteruna buonissima. Siamo consapevoli di poter giocare una partitacontro una squadra che fa del collettivo e delle giocate individuali due armi a suo favore”. Andata – “All’andata forse è stato il migliordella stagione, ma ogni partita è a sé e domani non dobbiamo pensare alladi andata ma ad affrontare la ...

Ultime Notizie dalla rete : Monza Brocchi Serie B: il Monza comunica l'esclusione di 8 giocatori con la Salernitana Non era iniziato nel migliore dei modi il cammino di avvicinamento al big match dell'Arechi per il Monza di Brocchi. Nei primi giorni della settimana infatti, alcuni calciatori si erano recati un pomeriggio, al casinò di Lugano. Gli otto giocatori protagonisti dell'accaduto, sono stati costretti ...

Monza a Salerno senza gli 8 calciatori in gita al Casinò di Lugano: i convocati ... svolta sul prato dell'U - Power Stadium, Mister Brocchi ha convocato 21 giocatori per Salernitana - Monza, gara della trentacinquesima giornata di Serie BKT in programma sabato 1 maggio alle 14 allo ...

