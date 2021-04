Milan-Benevento, Pioli su Donnarumma: “Non lo vedo poco sereno” (Di venerdì 30 aprile 2021) Domani si giocherà Milan-Benevento, trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, ecco le parole di Pioli in conferenza su Donnarumma Leggi su pianetamilan (Di venerdì 30 aprile 2021) Domani si giocherà, trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, ecco le parole diin conferenza su

Advertising

PietroMazzara : #Repubblica riferisce che Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Ca… - PianetaMilan : #MilanBenevento, #Pioli su @gigiodonna1: “Non lo vedo poco sereno” - #ACMilan - ilciccio67 : @maxcromax76 @radiobianconera @mdeligt_04 Bastava veramente poco, ma poco poco per poter essere già tranquilli. Che… - _Simo95_ : Qualche giorno prima del primo Milan Benevento mio fratello fece un bruttissimo incidente che ne sta soffrendo tutt… - IamCALCIO : #Milan-#Benevento è un match importante sia per la corsa #Champions dei rossoneri che per la salvezza dei gialloros… -