Lo fermano per segnalargli un problema all’auto…ma lui nascondeva 60 kg di droga (Di venerdì 30 aprile 2021) Un 36enne romano, abitante a Lariano e con precedenti è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 60 kg di marijuana sequestrati. L’inseguimento e il sequestro Nella giornata di ieri, mentre percorrevano l’autostrada A/12, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Civitavecchia hanno notato una autovettura di grossa cilindrata con targa straniera che aveva un assetto molto ribassato, con la marmitta che toccava quasi l’asfalto. Al fine di segnalare al conducente il pericolo che stava correndo, i Carabinieri gli hanno fatto segno di accostarsi ma l’uomo, invece, accelerava la marcia, tentando di allontanarsi. Poco dopo, i Carabinieri sono riusciti a fermare il veicolo notando l’eccessivo nervosismo del 36enne alla guida. Il suo atteggiamento ha insospettito i militari che a quel punto, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 aprile 2021) Un 36enne romano, abitante a Lariano e con precedenti è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 60 kg di marijuana sequestrati. L’inseguimento e il sequestro Nella giornata di ieri, mentre percorrevano l’autostrada A/12, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Civitavecchia hanno notato una autovettura di grossa cilindrata con targa straniera che aveva un assetto molto ribassato, con la marmitta che toccava quasi l’asfalto. Al fine di segnalare al conducente il pericolo che stava correndo, i Carabinieri gli hanno fatto segno di accostarsi ma l’uomo, invece, accelerava la marcia, tentando di allontanarsi. Poco dopo, i Carabinieri sono riusciti a fermare il veicolo notando l’eccessivo nervosismo del 36enne alla guida. Il suo atteggiamento ha insospettito i militari che a quel punto, ...

Advertising

SeaWatchItaly : La #SeaWatch4 sta tornando nel Mediterraneo centrale! Il vento forte e le onde alte non fermano la nostra crew, ch… - amnestyitalia : Non si fermano le violenze in #Myanmar. L'esercito mostra non solo un totale disprezzo per la vita umana, al punto… - CorriereCitta : Lo fermano per segnalargli un problema all’auto…ma lui nascondeva 60 kg di droga - Zai90_ : @robersperanza Non per essere pignola,ma il suo conto non è esatto..mancano 2.007 somministrazioni per arrivare a 5… - ZTiziana : @massimo_wow Qui,ci sono due rotonde, mentre guidano si fermano per dare la precedenza a chi si immette.... -