La Gazzetta: non è vero che De Laurentiis sta cercando di ricomporre con Gattuso (Di venerdì 30 aprile 2021) De Laurentiis non sta cercando di ricomporre con Gattuso. Il Napoli è in vista di arrivo di un anno e di un campionato molto complicato, qualora riuscisse a centrare la qualificazione Champions potrebbe dire di aver salvato almeno i conti di quest’annata piena di insoddisfazione. Proprio per questo la prossima estate, scrive la Gazzetta dello Sport, sarà molto calda per il presidente De Laurentiis impegnato a scegliere il prossimo allenatore Da qualche giorno, nell’ambiente, circola un’indiscrezione secondo la quale De Laurentiis starebbe cercando di ricomporre il rapporto con Rino Gattuso. Ecco, si tratta soltanto di una voce, che non ha trovato alcun riscontro, almeno fino adesso, e che serve soltanto per l’esterno, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 aprile 2021) Denon stadicon. Il Napoli è in vista di arrivo di un anno e di un campionato molto complicato, qualora riuscisse a centrare la qualificazione Champions potrebbe dire di aver salvato almeno i conti di quest’annata piena di insoddisfazione. Proprio per questo la prossima estate, scrive ladello Sport, sarà molto calda per il presidente Deimpegnato a scegliere il prossimo allenatore Da qualche giorno, nell’ambiente, circola un’indiscrezione secondo la quale Destarebbediil rapporto con Rino. Ecco, si tratta soltanto di una voce, che non ha trovato alcun riscontro, almeno fino adesso, e che serve soltanto per l’esterno, ...

Advertising

pisto_gol : Qualche sorpresa nei dati relativi alle vendite dei quotidiani sportivi nel mese di Febbraio: @Gazzetta_it guadagna… - dariobalotta : La de Micheli non c'entra niente, assolutamente niente. 'Era un amico' - zazoomblog : Gazzetta - Koulibaly e Fabian addio! Hanno fatto sapere a De Laurentiis di voler fare nuove esperienze non è esclus… - Josto51037271 : @Gazzetta_it finge di non capire che #SuperLeague continua a concretizzarsi e Elkann l’ha sostenuta altrimenti… - Josto51037271 : @RidTheRock @Gazzetta_it sono avvezzi a dare consigli per destabilizzare la @juventusfc State sereni che @andagn re… -