Israele, le persone scappano per non essere schiacciate: il video della fuga al raduno di ultraortodossi finito in tragedia

Decine di persone che cercano di tenere sollevata una struttura pericolante, altre che escono da un piccolo spazio, alla ricerca di riparo. Sono le immagini che arrivano dal Monte Meron, in Israele, dove circa 100mila ebrei ultraortodossi si erano riuniti per un grande raduno religioso, il Lag ba-Omer. Quella che doveva essere una festa si è però trasformata in una tragedia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

