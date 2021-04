Isola dei Famosi, “È una bugiarda, per me non esiste più!”: scoppia il caos dopo la puntata (Di venerdì 30 aprile 2021) in onda ieri sera su Canale 5. Una puntata scoppiettante, quella dell’Isola dei Famosi andata in onda ieri sera su Canale 5. Ma, a quanto pare, il post puntata non è stato da meno. Come abbiamo visto nel L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 30 aprile 2021) in onda ieri sera su Canale 5. Unascoppiettante, quella dell’deiandata in onda ieri sera su Canale 5. Ma, a quanto pare, il postnon è stato da meno. Come abbiamo visto nel L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

IsolaDeiFamosi : .@GiuliaSalemi93 stasera sarà di nuovo dei nostro! ?? #Isola - IsolaDeiFamosi : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - IsolaDeiFamosi : Ignazio Moser sarà un nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi! Cosa vi aspettate? ?????? #Isola - xparoledicarta : Non il gruppo dei primitivi che piange per le troppe scorrettezze #isola - peppe_p_94 : Il gruppo dei primitivi sull'#isola lo vedo come il gruppo di cattivi di Topolinia: Macchia Nera che crea piani e s… -