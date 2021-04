Isola dei Famosi 2021 Stefano Bettarini umilia Tommaso Zorzi

(Di venerdì 30 aprile 2021) In queste ore sta facendo molto parlare l’ultima dichiarazione disull’deie in particolare su. Stando al suo personale parere, il neo opinionista starebbe soltanto cavalcando l’onda del successo che però avrebbe vita breve. L’ex inviato del reality, infatti, ha spiegato che Mediaset starebbe soltanto sfruttando il momento die ben presto potrebbe rispedirlo nel dimenticatoio.deicontroIn questa nuova edizione dell’dei, i telespettatori stanno osservando il comportamento duro e deciso di...

Dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip nel corso di un'edizione lampo, l'ex calciatore commenta l'arrivo di Tommaso Zorzi all'famosi. 'Dietro a Zorzi gente che lo vuole spremere , si ...Commenta per primo Ignazio Moser , figlio dell'ex ciclista Francesco, è un nuovo concorrente all'Famosi . La sua fidanzata Cecilia Rodriguez, sorella di Belen , era presente in studio come ospite della trasmissione condotta da Ilary Blasi, la moglie di Totti. CLICCA SULLA GALLERY PER LE ...Stefano Bettarini ha criticato le scelte professionali di Tommaso Zorzi, affermando di trovarlo un “prezzemolino” e di ritenere che possa “bruciarsi” la carriera accettando troppe offerte che gli veng ...L'isola dei famosi, buone notizie per Elisa Isoardi: "Quarantena finita" Arrivano notizie importanti per quanto riguarda Elisa Isoardi. La bella ...