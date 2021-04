Il gioielliere di Cuneo: "Non volevo uccidere, ma dovevo difendere mia figlia" (Di venerdì 30 aprile 2021) "Non volevo uccidere, ma quando ho visto quella scena, ho rivisto il film dell'altra mia rapina". A dirlo, in un'intervista al quotidiano La Stampa Mario Roggero, il gioielliere che ha ucciso due ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 aprile 2021) "Non, ma quando ho visto quella scena, ho rivisto il film dell'altra mia rapina". A dirlo, in un'intervista al quotidiano La Stampa Mario Roggero, ilche ha ucciso due ...

DSantanche : Non cominciamo, eh. Giù le mani da #MarioRoggero, il #gioielliere di #Cuneo che ha solo difeso la sua famiglia e la… - Corriere : I ladri sei anni fa e la paura del gioielliere: «Ho dovuto, o io o loro e ho difeso la mia famiglia» - Luca73284882 : RT @DSantanche: Non cominciamo, eh. Giù le mani da #MarioRoggero, il #gioielliere di #Cuneo che ha solo difeso la sua famiglia e la sua pro… - VCountry3 : RT @Guido44895392: Avviso di garanzia per omicidio colposo ed eccesso di legittima difesa al povero gioielliere che ha sparato sui rapinato… - gioacchinobpb12 : RT @the_fourty: Il gioielliere di Cuneo: 'Non mi pento, ho fatto quanto necessario per salvare la mia famiglia'. Onore e rispetto per quest… -