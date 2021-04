Iachini: “Da quando sono arrivato Kokorin non si è mai allenato” (Di venerdì 30 aprile 2021) Beppe Iachini, nel corso della conferenza stampa pre Bologna, si è soffermato anche su Kokorin e Malcuit arrivati nel mercato di riparazione per rinforzare la squadra. “Per quanto riguarda Kokorin non si è ancora allenato insieme a me da quando sono arrivato. Si è sempre allenato in modo differenziato con i preparatori e non so quando potrà tornare. Stanno facendo degli accertamenti. Su Malcuit stiamo lavorando, ha margini di miglioramento e veniva da un periodo in cui non aveva giocato. Può crescere sotto tutti gli aspetti, anche nello spirito. Abbiamo parlato con lui per stimolarlo e per portarlo a conoscenza a livello tattico”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 aprile 2021) Beppe, nel corso della conferenza stampa pre Bologna, si è soffermato anche sue Malcuit arrivati nel mercato di riparazione per rinforzare la squadra. “Per quanto riguardanon si è ancorainsieme a me da. Si è semprein modo differenziato con i preparatori e non sopotrà tornare. Stanno facendo degli accertamenti. Su Malcuit stiamo lavorando, ha margini di miglioramento e veniva da un periodo in cui non aveva giocato. Può crescere sotto tutti gli aspetti, anche nello spirito. Abbiamo parlato con lui per stimolarlo e per portarlo a conoscenza a livello tattico”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

