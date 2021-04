Gli ayatollah della felicità obbligatoria (Di venerdì 30 aprile 2021) Un estratto da un articolo di Veneziani pubblicato su Il Giornale nei primi anni Duemila. Una riflessione sulla felicità, sull’infelicità e sulla condizione umana più attuale che mai (…) Nel codice genetico e costituzionale dell’America c’è il diritto alla felicità. Strada facendo, pero, il diritto alla felicità si e trasformato in un dovere, e da qual punto la felicità e diventata una bestia feroce, insaziabile e spietata. Infatti la ricerca umanissima della felicità si è trasformata in una specie di imperativo, di ossessione. Se oggi dovessi indicare il male comune di cui soffre il mondo intero, direi proprio questo: è il dovere della felicità. Nel nome di questo dovere si compiono i peggiori crimini e anche i minimi stillicidi ... Leggi su cityroma (Di venerdì 30 aprile 2021) Un estratto da un articolo di Veneziani pubblicato su Il Giornale nei primi anni Duemila. Una riflessione sulla, sull’ine sulla condizione umana più attuale che mai (…) Nel codice genetico e costituzionale dell’America c’è il diritto alla. Strada facendo, pero, il diritto allasi e trasformato in un dovere, e da qual punto lae diventata una bestia feroce, insaziabile e spietata. Infatti la ricerca umanissimasi è trasformata in una specie di imperativo, di ossessione. Se oggi dovessi indicare il male comune di cui soffre il mondo intero, direi proprio questo: è il dovere. Nel nome di questo dovere si compiono i peggiori crimini e anche i minimi stillicidi ...

