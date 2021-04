Francesca, infermiera in struttura riabilitativa: grazie a fisioterapisti e logopedisti, eroi insieme a noi! (Di venerdì 30 aprile 2021) A mandarci la lettera che pubblichiamo oggi è Francesca, infermiera in struttura riabilitativa del nord Italia. Ci ha fatto riflettere su chi è importante in sanità, oltre alle figure fin ora acclamate, e per questo ve la proponiamo di seguito. “Gentile redazione di AssoCareNews.it, Sono Francesca, infermiera presso una struttura riabilitativa del nord Italia. I nostri pazienti sono presso di noi per eseguire l’ultimo tratto del loro percorso, sono pazienti con patologie neurologiche, con esiti di tali patologie o interventi chirurgici sempre nell’ambito neurologico. Sono a scrivervi per rendere omaggio e ringraziare quella parte quasi “invisibile” ma indispensabile del nostro team. Si parla sempre, soprattutto negli ultimi periodi di covid, di ... Leggi su cityroma (Di venerdì 30 aprile 2021) A mandarci la lettera che pubblichiamo oggi èindel nord Italia. Ci ha fatto riflettere su chi è importante in sanità, oltre alle figure fin ora acclamate, e per questo ve la proponiamo di seguito. “Gentile redazione di AssoCareNews.it, Sonopresso unadel nord Italia. I nostri pazienti sono presso di noi per eseguire l’ultimo tratto del loro percorso, sono pazienti con patologie neurologiche, con esiti di tali patologie o interventi chirurgici sempre nell’ambito neurologico. Sono a scrivervi per rendere omaggio e ringraziare quella parte quasi “invisibile” ma indispensabile del nostro team. Si parla sempre, soprattutto negli ultimi periodi di covid, di ...

Advertising

AssoCare : Francesca, infermiera in struttura riabilitativa: grazie a fisioterapisti e logopedisti, eroi insieme a noi! A man… - advgiornalista : RT @AssoCare: Il rapper Blind ringrazia l'Infermiera Sara per le sue belle parole e per quello che fa: 'un grandissimo ringraziamento a lei… - AssoCare : Il rapper Blind ringrazia l'Infermiera Sara per le sue belle parole e per quello che fa: 'un grandissimo ringraziam… - michaelismyboy : infermiera Francesca al rapporto?????? - MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Francesca, infermiera “La storia d’amore tra Carla e Paolo insieme in una terapia intensiva Covid”: In un bel… -