Eros Ramazzotti, il grande gesto di generosità che nessuno ha fatto prima di lui

Eros Ramazzotti autore di un grande gesto di generosità che nessuno ha fatto prima di lui: la rivelazione di Pio e Amedeo. Grande gesto di Eros Ramazzotti per i lavoratori del mondo dello spettacolo. Ospite della terza ed ultima puntata di Felicissima Sera, il cantautore, si è prestato esaudendo i desideri musicali delle persone che L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

