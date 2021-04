DIRETTA F1 | GP Portogallo LIVE | inizia la FP1! Leclerc e Sainz vogliono stupire

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP A JEREZ ALLE 9.55 E 14.10 12.35: 1’23?778 è già il primo tempo di Bottas che ha completato il primo giro cronometrato con la Mercedes. 12.34: C’è un detrito in uscita dalla pit-lane, pare essere uscito dalla monoposto di. Nulla però di grave per la Ferrari. 12.33: Alfa Romeo invece porta in pista Callum Ilott, pilota parte del Ferrari Drivers Academy. 12.32: Subito Bottas in pista seguito da Sergio Perez per fare dei test aerodinamici. Bottas con il nuovo telaio dopo il botto di Imola. 12.31: Comincia la sessione: temperatura dell’aria di 17°C, quella dell’asfalto è di 32°C. 12.30: VIA ALLA!! 12.29: Il telaio per Bottas sarà completamente nuovo, dopo l’incidente di Imola. Invece, nessun ...