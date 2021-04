Decreto Proroghe, nuova scadenza documenti ed esame per la patente (Di venerdì 30 aprile 2021) Con il Decreto Proroghe arriverà un ulteriore proroga per i documenti d’identità scaduti. Ulteriori rinvii anche per l’esame teorico per la patente. Nessun sblocco per quanto riguarda concessioni balneari e cartelle esattoriali. Ancora attivo il golden power Decreto Proroghe, il rinnovo documenti d’identità ed esame di patente esame di patente, fonte automoto.itCon il nuovo Decreto Proroghe i documenti d’identità scaduti durante la pandemia saranno validi fino al 30 settembre. La scadenza precedente del 30 aprile è stata prorogata di 6 mesi. Proroghe anche per chi deve sostenere i quiz per la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 30 aprile 2021) Con ilarriverà un ulteriore proroga per id’identità scaduti. Ulteriori rinvii anche per l’teorico per la. Nessun sblocco per quanto riguarda concessioni balneari e cartelle esattoriali. Ancora attivo il golden power, il rinnovod’identità eddidi, fonte automoto.itCon il nuovod’identità scaduti durante la pandemia saranno validi fino al 30 settembre. Laprecedente del 30 aprile è stata prorogata di 6 mesi.anche per chi deve sostenere i quiz per la ...

Advertising

Jammasrl : #AttualitàSX #Fisco #Politica #Cartelleesattoriali Dal Consiglio dei Ministri ok al decreto proroghe: nessun interv… - angiuoniluigi : RT @rassegnagram: Il #PNRR parte per #Bruxelles, ma dal #Cdm di ieri esce anche del decreto #proroghe che riporta gli statali in presenza:… - 007Vincentxxx : RT @LaNotiziaTweet: - gianlucalibrale : RT @LaNotiziaTweet: - giornalecomuni : Dallo smart working alla carta d’identità, approvato il #decreto proroghe -