De Luca | “Pnrr? Non è una sigla ma un convoglio ferroviario Chi ha inventato il nome merita due anni di carcere | è capace di qualunque delitto”

"ll titolo del piano di sviluppo dell'Italia, Pnrr, non è una sigla ma un convoglio ferroviario con una decina di vagoni. Chi ha scelto questo titolo meriterebbe due anni di carcere. Questo è uno capace di qualunque delitto". Così, nella sua consueta diretta video su Facebook, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ironizza sul nome del Piano nazionale di ripresa e di resilienza, aggiungendo: "'Resilienza' è una parola il cui significato è sconosciuto al 99% dei cristiani normali, quelli che si guadagnano la vita col sudore della fronte. I francesi hanno parlato di 'Piano di rilancio'. Punto. Noi invece abbiamo il Pnrr, come le sigle che si danno alle galassie di nuova ..."

