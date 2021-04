Chi è Albert Sambi Lokonga, il centrocampista nel mirino del Milan (Di venerdì 30 aprile 2021) Albert Sambi Lokonga si candida a diventare un futuro protagonista delle prossime stagioni, il calciatore è finito nel mirino del Milan. Il club rossonero programma il futuro e segue con grande attenzione i migliori talenti i giro per il mondo, l’intenzione del club rossonero è quello di realizzare plusvalenze, si tratta di un aspetto fondamentale considerando i gravi problemi economici che si sono accentuati dall’inizio della pandemia. Il direttore sportivo dell’Anderlecht, Peter Verbeke ha parlato del calciatore a La Dernière Heure: “Ha un contratto fino al 2023 ed è diventato un Diable Rouge. Potrebbe essere il momento giusto per lui. Se c’è un progetto che lo affascina e riceviamo come proposta una cifra interessante, non verrà bloccato. Tuttavia, vorremmo mantenerlo in rosa. L’accordo fatto fra ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 30 aprile 2021)si candida a diventare un futuro protagonista delle prossime stagioni, il calciatore è finito neldel. Il club rossonero programma il futuro e segue con grande attenzione i migliori talenti i giro per il mondo, l’intenzione del club rossonero è quello di realizzare plusvalenze, si tratta di un aspetto fondamentale considerando i gravi problemi economici che si sono accentuati dall’inizio della pandemia. Il direttore sportivo dell’Anderlecht, Peter Verbeke ha parlato del calciatore a La Dernière Heure: “Ha un contratto fino al 2023 ed è diventato un Diable Rouge. Potrebbe essere il momento giusto per lui. Se c’è un progetto che lo affascina e riceviamo come proposta una cifra interessante, non verrà bloccato. Tuttavia, vorremmo mantenerlo in rosa. L’accordo fatto fra ...

