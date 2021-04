Bambino morto a 5 anni di tumore, la procura di Taranto chiede il processo per 9 dirigenti ex Ilva (Di venerdì 30 aprile 2021) La procura di Taranto ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti dei 9 dirigenti dell’ex Ilva indagati per la morte del piccolo Lorenzo Zaratta, ucciso il 30 luglio 2014 da un tumore al cervello a soli cinque anni. I magistrani hanno chiuso le indagini contestando l’accusa di omicidio colposo e ritenendo le emissioni della fabbrica la causa della malattia che il piccolo Lorenzo sviluppò nei primi mesi di vita. Il tribunale ionico ha fissato per il 22 luglio la prima udienza preliminare. Secondo i pubblici ministeri Remo Epifani e Mariano Buccoliero, i dirigenti ”consentivano la dispersione di polveri e sostanze nocive provenienti dalle lavorazioni delle Aree: Parchi Minerali, Cokerie, Agglomerato, Acciaierie e Gestione Rottami Ferrosi dello stabilimento siderurgico, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Ladiha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti dei 9dell’exindagati per la morte del piccolo Lorenzo Zaratta, ucciso il 30 luglio 2014 da unal cervello a soli cinque. I magistrani hanno chiuso le indagini contestando l’accusa di omicidio colposo e ritenendo le emissioni della fabbrica la causa della malattia che il piccolo Lorenzo sviluppò nei primi mesi di vita. Il tribunale ionico ha fissato per il 22 luglio la prima udienza preliminare. Secondo i pubblici ministeri Remo Epifani e Mariano Buccoliero, i”consentivano la dispersione di polveri e sostanze nocive provenienti dalle lavorazioni delle Aree: Parchi Minerali, Cokerie, Agglomerato, Acciaierie e Gestione Rottami Ferrosi dello stabilimento siderurgico, ...

Advertising

fattoquotidiano : Bambino morto a 5 anni di tumore, la procura di Taranto chiede il processo per 9 dirigenti ex Ilva - anodo59 : RT @fattoquotidiano: Bambino morto a 5 anni di tumore, la procura di Taranto chiede il processo per 9 dirigenti ex Ilva - CarieriF : RT @fattoquotidiano: Bambino morto a 5 anni di tumore, la procura di Taranto chiede il processo per 9 dirigenti ex Ilva - CastellinoLuigi : RT @fattoquotidiano: Bambino morto a 5 anni di tumore, la procura di Taranto chiede il processo per 9 dirigenti ex Ilva - kontross : RT @fattoquotidiano: Bambino morto a 5 anni di tumore, la procura di Taranto chiede il processo per 9 dirigenti ex Ilva -