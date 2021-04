Variante indiana, 23 positivi in un volo dall’India nonostante le restrizioni (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono partiti dalle 22.00 i controlli dell’Uscar (Unità speciali di continuità assistenziale regionale) al volo proveniente dall’India atterrato ieri sera alle 21.15 a Fiumicino. Sui 213 passeggeri in 23 sono stati trovai positivi al covid, circa il 9%. Le persone risultate positive e i loro contatti stretti sono stati quindi condotti nel Covid hotel della capitale per trascorrere il periodo di quarantena obbligatorio. Ma come come mai continuano ad arrivare voli dall’India nonostante lo stop del Ministro Speranza? Situazione Variante indiana: ecco cos’è successo Mentre infatti la situazione in India continua ad essere grave, dall’estero stanno arrivando vari aiuti alla popolazione ma anche chiusure per limitare l’espansione della Variante ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono partiti dalle 22.00 i controlli dell’Uscar (Unità speciali di continuità assistenziale regionale) alprovenienteatterrato ieri sera alle 21.15 a Fiumicino. Sui 213 passeggeri in 23 sono stati trovaial covid, circa il 9%. Le persone risultate positive e i loro contatti stretti sono stati quindi condotti nel Covid hotel della capitale per trascorrere il periodo di quarantena obbligatorio. Ma come come mai continuano ad arrivare volilo stop del Ministro Speranza? Situazione: ecco cos’è successo Mentre infatti la situazione in India continua ad essere grave, dall’estero stanno arrivando vari aiuti alla popolazione ma anche chiusure per limitare l’espansione della...

RobertoBurioni : Non c'entra la variante indiana (di cui sappiamo poco) quanto la diffusione incontrollata del virus in India. Giust… - fattoquotidiano : Variante indiana, i due positivi in Veneto rientrati dal pellegrinaggio del Kumbh Mela: avevano fatto abluzioni nel… - repubblica : Variante indiana Covid, positivi 23 dei passeggeri atterrati ieri a Roma da Delhi - artura_polan : RT @RobertoBurioni: Non c'entra la variante indiana (di cui sappiamo poco) quanto la diffusione incontrollata del virus in India. Giustissi… - Susannagr17 : Variante indiana, Asl Latina: «Cerchiamo 300 Sikh rientrati prima dello stop ai voli, urgente fare il tampone» -