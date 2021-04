Valle-Rossi: il punto sui vaccini in Piemonte (Di giovedì 29 aprile 2021) I consiglieri regionali del Partito Democratico Daniele Valle e Domenico Rossi osservano i dati sulla campagna vaccinale in Piemonte. Il Piemonte è DECIMO (su 20 regioni) per % di dosi somministrate rispetto alle ricevute (https://www.governo.it/it/cscovid19/report-vaccini/).Il Piemonte è NONO per popolazione che ha ricevuto la prima dose e SESTO per popolazione che completato il ciclo (dati Gimbe).Il Piemonte, secondo l’indice vaccinale di Youtrend, è OTTAVO in Italia. L’indice considera la percentuale di dosi utilizzate, le percentuali di ospiti RSA, over 80 e 70-79 e l’accelerazione rispetto alla settimana precedente.“Questi sono i numeri veri: al di là dei proclami e dei finti allarmi sulle scorte, il Piemonte è nella media nazionale e sono ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 29 aprile 2021) I consiglieri regionali del Partito Democratico Danielee Domenicoosservano i dati sulla campagna vaccinale in. Ilè DECIMO (su 20 regioni) per % di dosi somministrate rispetto alle ricevute (https://www.governo.it/it/cscovid19/report-/).Ilè NONO per popolazione che ha ricevuto la prima dose e SESTO per popolazione che completato il ciclo (dati Gimbe).Il, secondo l’indice vaccinale di Youtrend, è OTTAVO in Italia. L’indice considera la percentuale di dosi utilizzate, le percentuali di ospiti RSA, over 80 e 70-79 e l’accelerazione rispetto alla settimana precedente.“Questi sono i numeri veri: al di là dei proclami e dei finti allarmi sulle scorte, ilè nella media nazionale e sono ...

Advertising

nuovasocieta : Valle-Rossi: il punto sui vaccini in Piemonte - ibacideisangiu1 : sono in una valle di lacrime mi sto rivedendo braccialetti rossi e indovinate dove sono arrivata - alessiabaisi : @zdizoro @welikeduel tutti aperti il 26 aprile, ma la provincia di Cuneo no. Ma sopratutto la valle po no. Ormai Ro… - TorinoNews24 : Valle- Rossi (Pd): 'Priorità alla scuola. Puntare su test antigenici di ultima generazione e molecolari'... - Lelle__94 : @giuli_valle @ADeLaurentiis Fake news totale la tua. Basta che ascolti i simboli di quello spogliatoio De Rossi e H… -