Ultime Notizie Roma del 29-04-2021 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 aprile 2021)dailynews radiogiornale e ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Luigi Bergamin uno dei terroristi Rossi in fuga dopo l’ondata di arresti di ieri mattina in Francia si è presentato a Palazzo di Giustizia di Parigi assieme al suo avvocato per costituirsi Intanto oggi prima udienza per gli altri sette Fermati ieri nel paese si tratta di Roberta capelli Marina Petrella Sergio tornaghi Enzo calvitti Giovanni alimonti delle br Giorgio pietrostefani di lotta continua e Narciso Manenti dei nuclei armati contro il potere territoriale ci vorranno due tre anni per le tradizioni ancora ricercati brigatisti di Marzio e Ventura il recovery Plan all’esame del Consiglio dei Ministri in Italia Devi iniziare Piano Nazionale di riprese residenza entro domani l’Unione Europea la presidenza portoghese mettere in calendario l’approvazione dei primi piani ...