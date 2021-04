Uber e Lyft crollano in Borsa su prospettiva di maggiori obblighi verso lavoratori

(Di giovedì 29 aprile 2021) (Tele) – Forte ribasso perTechnologies, che esibisce una perdita secca del 5,84% sui valori precedenti, mentre crolla ancora di più, che registra un ribasso del 10,30%. Le azioni delle due “ride hailing companies” sono crollate dopo che il Segretario del Lavoro Marty Walsh ha detto che la maggior parte dei loronegli Stati Uniti dovrebbero essere classificati come dipendenti. “Lo stiamo esaminando, ma in molti casi i gig worker dovrebbero essere classificati come dipendenti – ha detto Walsh in un’intervista a Reuters, esprimendo per la prima volta la sua opinione sull’argomento – In alcuni casi sono trattati con rispetto e in alcuni casi non lo sono e penso ci debba essere coerenza su tutta la linea”. “Queste aziende stanno realizzando profitti e entrate e non (ho intenzione di) danneggiare ...

