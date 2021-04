Tina ancora nella bufera

Leggi su fattidigossip

(Di giovedì 29 aprile 2021) . I suoi modi di fare stanno decisamente uscendo fuori dagli standard ai quali ci aveva abituati. Riuscirà a moderarsi? dropcapI/dropcap modi di fare dell'opinionista più diretta della televisione italiana stanno decisamente uscendo fuori dagli standard che l'hanno sempre distinta a fatta amare al pubblico di Uomini e Donne. Da quando sul quel trono c'è lei,Cipollari, corteggiatrice, tronista ed in seguito opinionista fissa, è nato un nuovo modo di criticare, dare una propria opinione su un argomento o personaggio in particolare ma da qualche mese l'atteggiamento sembra farsi sempre più duro, "aggressivo" addirittura alcuni lamentano.La condotta diha iniziato a scatenare persino i suoi fan più accaniti che non riconoscendo più la loro beniamina hanno chiesto a Maria De Filippi, conduttrice del programma che quotidianamente, da anni ormai, ...