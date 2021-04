Supermercati aperti e chiusi sabato 1 maggio: gli orari di Iper, Esselunga e Carrefour (Di giovedì 29 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color sabato 1 maggio, in occasione della festa dei lavoratori, i Supermercati lombardi saranno aperti oppure chiusi? La Regione non ha imposto alcun orario in questo giorno di festa, lasciando che siano le singole catene a decidere. Esselunga, Coop e Unes resteranno chiusi, mentre saranno aperti regolarmente domenica 2 maggio. I punti vendita Iper, invece, garantiranno tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da ... Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 29 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color, in occasione della festa dei lavoratori, ilombardi sarannooppure? La Regione non ha imposto alcuno in questo giorno di festa, lasciando che siano le singole catene a decidere., Coop e Unes resteranno, mentre sarannoregolarmente domenica 2. I punti vendita, invece, garantiranno tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da ...

Advertising

JohnHard3 : RT @moneypuntoit: ?? 1 maggio 2021: negozi e supermercati chiusi o aperti? Info e orari ?? - moneypuntoit : ?? 1 maggio 2021: negozi e supermercati chiusi o aperti? Info e orari ?? - TucsUil : RT @uiltucs: #DalTuoTerritorio Dopo le forti richieste dei sindacati, @UilTucsToscana in testa, per chiudere i supermercati in Toscana per… - uiltucs : #DalTuoTerritorio Dopo le forti richieste dei sindacati, @UilTucsToscana in testa, per chiudere i supermercati in T… - Blood4Opera : RT @il_Mitte: Supermercati aperti il 1° maggio a Berlino? Ecco quali. #Berlino #1maggio -