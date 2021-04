Statali | ritorno in ufficio da lunedì È rinvio sulle spiagge ?Recovery a Bruxelles

Advertising

gzibordi : @OrtigiaP @AlbertoBagnai @borghi_claudio @fdragoni @valy_s @pbecchi @Rinaldi_euro @PersilQ @MercuriRibelle… - agrario2013 : @borghi_claudio @matteosalvinimi ritorno chiedere cosa ci fate in governo come questo mi spiego la piccola e media… -

Ultime Notizie dalla rete : Statali ritorno

ilmessaggero.it

Entro una decina di giorni i dodici museidella Lombardia , in concomitanza con ilin zona gialla , riapriranno tutti alle visite . Per il Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di ...Ecco perché non è un liberi tutti, undi massa negli uffici a partire da inizio maggio. Il ... Qui il cambio di passo sulla quota è ancora più forte perché almeno il 60% degliin smart ...Cancellato lo smart working al 50% per i dipendenti della Pubblica amministrazione. Il ministro Brunetta: “Facciamo tesoro della sperimentazione indotta dalla pandemia e del prezioso lavoro svolto dal ...La data indicata nell’articolo 1 del decreto approvato dal Consiglio dei ministri è quella del 31 dicembre. È la data che allunga lo smart working nella Pubblica amministrazione fino a fine anno: quel ...