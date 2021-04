Roma, Bertolaso: “Mio programma sarebbe irrealizzabile, farei la rivoluzione” (Di giovedì 29 aprile 2021) “Bertolaso a Roma farebbe una rivoluzione: centro storico chiuso alle auto normali e alle auto blu, termovalorizzatore per bruciare i rifiuti, idrogeno verde per far circolare mezzi pubblici, autovelox lungo l’Olimpica, la Colombo, l’Ostiense… un delirio di interventi, ganasce per chi parcheggia in seconda fila… ci sarebbe tolleranza zero, un programma irrealizzabile, che mi metterebbe contro tutto e tutti”. Così Guido Bertolaso, in collegamento con ‘L’aria che tira’, a proposito di una sua eventuale candidatura a sindaco di Roma. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 aprile 2021) “farebbe una: centro storico chiuso alle auto normali e alle auto blu, termovalorizzatore per bruciare i rifiuti, idrogeno verde per far circolare mezzi pubblici, autovelox lungo l’Olimpica, la Colombo, l’Ostiense… un delirio di interventi, ganasce per chi parcheggia in seconda fila… citolleranza zero, un, che mi metterebbe contro tutto e tutti”. Così Guido, in collegamento con ‘L’aria che tira’, a proposito di una sua eventuale candidatura a sindaco di. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

CarloCalenda : Per capire come siamo messi a classe dirigente locale. @Bertolaso_Guido e tu vorresti governare Roma con questi sog… - AlexBorgogno : #bertolaso a 'l'aria che tira' 'Non mi candido a Roma, non sono incline ai compromessi. Sarei inflessibile sulle re… - marterover2 : RT @millywo: La furba Myrta sta cercando di far dichiarare a Bertolaso che non accetterà mai la candidatura a Roma ! Solo questo le interes… - DarwinCharlesJr : Se il #Pd non riuscisse a trovare un nome adeguato a #Sindaco di #Roma, il mio voto andrebbe a #Bertolaso. #Calenda… - __Lala__9 : Grande Bertolaso... speriamo che cambia idea e viene a Roma. Il cambio di passo c'è, la Lombardia ora corre (di L.… -