Recovery Plan | via libera del CdM | cosa prevede | progetti e fondi

(Di giovedì 29 aprile 2021) Dopo l’ok del Parlamento e l’ultima approvazione in Consiglio dei Ministri, ilè pronto per il suo viaggio in Europa: “verrà inviato alla Commissione europea entro la fine di questa settimana”, ha precisato Daniele Franco, ministro dell’Economia. Il 30 aprile data limite quindi. Ciò significa:approvato e ultimo step in Ue, per far sì che i 248 miliardi dell’Europa arrivino il più rapidamente possibile e senza intoppi. “Corruzione, stupidità, interessi costituiti continueranno ad essere i nostri nemici e sono certo saranno battuti. Ma c’è anche l’inerzia istituzionale che si è radicata per la stratificazione di norme negli ultimi 30 anni. Le riforme ci aiuteranno a superarle e per questo sono così importanti”, ha precisato il premier Mario Draghi nel suo intervento in Senato del 27 aprile. Se falliamo “a pagare ...

Advertising

capuanogio : ????? La storia (molto italiana) della ristrutturazione del #Franchi di Firenze. Lo fa #Commisso con i soldi suoi? N… - sandrogozi : L'Europa è unita! Il Recovery Plan è un'opportunità storica per creare nuovi legami tra i partner europei. Dobbiamo… - a_padellaro : SCUDO ANTI-STUPIDI A proposito del Recovery plan, Mario Draghi “professa ottimismo a patto che i tre cavalieri bian… - linglima : RT @apeindiana: #turismoitalialab per #PNRR: le presentazioni di Francia e Germania - arcocielo : RT @fattoquotidiano: BLITZ DI GREENPEACE / I MINISTERI CAMBIANO NOME 'Il Pnrr è una finzione ecologica': ecco come sono stati modificati i… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Plan

Il Sole 24 ORE

Tecnicamente quella del Consiglio dei ministri sulè stata una 'presa d'atto' , dopo l'illustrazione della versione finale del Piano di ripresa e resilienza da parte del ministro dell'...L'esclusione dalnon è la prova di una sua cancellazione definitiva, dal momento che potrebbe essere anche finanziato con fondi nazionali e proseguire la sua corsa, così come gli ...America is on the move again,” President Joe said during his first congressional address, largely influenced by the coronavirus crisis. “Turning peril into ...Let’s give Medicare the power to save hundreds of billions of dollars by negotiating lower prices for prescription drugs,” President Joe Biden urged lawmakers. “The money ...