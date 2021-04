Rapina Cuneo, legale gioielliere: “Scelta di sopravvivenza” (Di giovedì 29 aprile 2021) Nel corso della tentata Rapina a Cuneo di ieri, “quella che è accaduta è una tragedia e come tale il mio cliente la sta vivendo, è molto provato e molto scosso”. Così all’Adnkronos Stefano Campanello, legale del gioielliere che a Grinzane Cavour ha sparato durante un tentativo di Rapina che si è conclusa con la morte di due Rapinatori. “Il mio cliente si è trovato in una situazione drammatica in cui ha dovuto scegliere tra la sopravvivenza sua e dei suoi familiari e quanto è accaduto”, ha aggiunto l’avvocato. E’ stato intanto sottoposto a fermo e accusato di tentata Rapina il 34enne di Alba, terzo Rapinatore. L’uomo che, pur ferito, si era dato alla fuga è stato rintracciato nella notte. Intanto, sulla base di una prima ricostruzione ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 aprile 2021) Nel corso della tentatadi ieri, “quella che è accaduta è una tragedia e come tale il mio cliente la sta vivendo, è molto provato e molto scosso”. Così all’Adnkronos Stefano Campanello,delche a Grinzane Cavour ha sparato durante un tentativo diche si è conclusa con la morte di duetori. “Il mio cliente si è trovato in una situazione drammatica in cui ha dovuto scegliere tra lasua e dei suoi familiari e quanto è accaduto”, ha aggiunto l’avvocato. E’ stato intanto sottoposto a fermo e accusato di tentatail 34enne di Alba, terzotore. L’uomo che, pur ferito, si era dato alla fuga è stato rintracciato nella notte. Intanto, sulla base di una prima ricostruzione ...

