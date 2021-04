Ragazza morta a Pompei, non si esclude il suicidio (Di giovedì 29 aprile 2021) AGI - Non si esclude nemmeno il suicidio tra le ipotesi investigative per spiegare la morte di Grazia Severino, la Ragazza che avrebbe compiuto 24 anni domani e che è invece deceduta all'ospedale di Castellammare di Stabia, nel Napoletano, dove l'avevano portata i sanitari del 118 da Pompei, dopo che era stata trovata esanime in via Carlo Alberto. I rilievi della Scientifica dei carabinieri, su delega del pm di turno di Torre Annunziata, Antonio Barba, sono stati estesi a tutta la zona, e al quarto piano dell'edificio si sono trovate tracce di un passaggio della Ragazza poi vista a terra nel cortile del condominio, a poca distanza da un box auto. Nello specifico, apprende l'AGI, la sua borsa accanto a una finestra spalancata. Grazia Severino abitava poco distante, in via Plinio. Le ferite all'addome ... Leggi su agi (Di giovedì 29 aprile 2021) AGI - Non sinemmeno iltra le ipotesi investigative per spiegare la morte di Grazia Severino, lache avrebbe compiuto 24 anni domani e che è invece deceduta all'ospedale di Castellammare di Stabia, nel Napoletano, dove l'avevano portata i sanitari del 118 da, dopo che era stata trovata esanime in via Carlo Alberto. I rilievi della Scientifica dei carabinieri, su delega del pm di turno di Torre Annunziata, Antonio Barba, sono stati estesi a tutta la zona, e al quarto piano dell'edificio si sono trovate tracce di un passaggio dellapoi vista a terra nel cortile del condominio, a poca distanza da un box auto. Nello specifico, apprende l'AGI, la sua borsa accanto a una finestra spalancata. Grazia Severino abitava poco distante, in via Plinio. Le ferite all'addome ...

