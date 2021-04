Outer Wilds | un misterioso DLC intitolato Echoes of the Eye trapela online – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di giovedì 29 aprile 2021)potrebbe espandersi presto con unDLCof the Eye,to in queste oresul database Steam..sembra stia per ricevere un nuovo DLCof the Eye e comparso in queste ore nel database di Steam ma ancora senza un annuncio ufficiale al riguardo. Il gioco è uscito nel 2019 e non ha ricevuto espansioni da allora, anche perché le sue particolari storia e struttura non sembravano aver bisogno di ulteriori aggiunte, essendo il gioco un complesso molto ben progettato e autoconclusivo, ma un’aggiunta a un titolo di questo calibro … Notizie giochi PC WindowsRead More L'articolo...

Secondo gli utenti che hanno già scaricato l 'update 1.0.7 , Theraggiunge ora i 60fps su console next gen . I possessori di PS5 e Xbox Series X hanno notato un immediato aumento delle ..."Giochi come GTFO,e Subnautica: Below Zero utilizzano tutti il motore Unity con grande efficacia. Guardateli insieme ad altri 26 dei migliori titoli che utilizzano l'engine Unity ". Il ...Outer Wilds potrebbe espandersi presto con un misterioso DLC intitolato Echoes of the Eye, trapelato in queste ore online sul database Steam.. Outer Wilds sembra stia per ricevere un nuovo DLC ...Respawn Entertainment cerca personale per un nuovo progetto | Il team svilupperà un gioco che durerà "fino alla morte termica dell'universo".