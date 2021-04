Oroscopo Cancro del mese di Maggio 2021 (Di giovedì 29 aprile 2021) Immersioni di felicità. Gioia e soddisfazione ti terranno compagnia 24 ore su 24. Tutti ti diranno di sì, riuscirai a convincerli che il lavoro che stai facendo è unico nel suo genere o che la direzione che stai prendendo è quella giusta. Insomma, per l’intero mese di Maggio, avrai determinazione, energia e motivazione da vendere. Anche il fascino che sprigionerai sarà irresistibile e il partner cercherà di accontentarti in ogni tua richiesta. L’11, una persona amica ti sorprenderà in modo positivo e toccante. Trattieni le lacrime di commozione e pensa a come ringraziarla con la stessa intensità. Grazie alla luna nuova in Toro, le relazioni sociali si vivacizzeranno con un tocco di avventura che renderà ogni istante interessante e degno di essere vissuto. Anche le finanze ti metteranno di buonumore. Per esempio, riceverai notizie di un pagamento ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 29 aprile 2021) Immersioni di felicità. Gioia e soddisfazione ti terranno compagnia 24 ore su 24. Tutti ti diranno di sì, riuscirai a convincerli che il lavoro che stai facendo è unico nel suo genere o che la direzione che stai prendendo è quella giusta. Insomma, per l’interodi, avrai determinazione, energia e motivazione da vendere. Anche il fascino che sprigionerai sarà irresistibile e il partner cercherà di accontentarti in ogni tua richiesta. L’11, una persona amica ti sorprenderà in modo positivo e toccante. Trattieni le lacrime di commozione e pensa a come ringraziarla con la stessa intensità. Grazie alla luna nuova in Toro, le relazioni sociali si vivacizzeranno con un tocco di avventura che renderà ogni istante interessante e degno di essere vissuto. Anche le finanze ti metteranno di buonumore. Per esempio, riceverai notizie di un pagamento ...

Advertising

OroscopoCancro : 28/apr/2021: Lavoro & Creatività => Per saperne di più: - cancrovf : #cancro Oggi ci saranno gli influssi di Marte dalla vostra parte. Il pianeta rosso... - infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox di domani, giovedì 29 aprile 2021: previsioni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - infoitcultura : L'oroscopo di maggio 2021 per il Cancro: amore, lavoro, novità - OroscopoCancro : 28/apr/2021: Amore e Coppia => Per saperne di più: -