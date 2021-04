Milan | il muro Tomori si è sgretolato | dubbi sul riscatto del difensore

(Di giovedì 29 aprile 2021), dalla partenza sprint al calo fisiologico: ilriflette sia sulla possibilità di vederlo ancora titolare che sull’acquisto, dalla partenza sprint al calo fisiologico: ilriflette sia sulla possibilità di vederlo ancora titolare che sull’acquisto. La Gazzetta dello Sport di questa mattina mette in luce quello che ad oggi potrebbe essere uno dei problemi del, ovvero il calo di condizione del centrale che aveva preso il posto a Romagnoli. Ilsi èed ora ilriflette, tenerlo costa 28 milioni. Una serie di errori nelle ultime tre partite, il club vuole riscattarlo ma deve rilanciarsi. Ieri è stato convocato in sede, con l’obiettivo era stimolare l’attenzione diin vista del rush ...

La gara con i giallorossi è un crocevia importante per la sua carriera al Milan: 5 partite per ribaltare tutto, chissà. Che succede al Milan? Partiamo dallo scricchiolio della 'coppia perfetta'. Il Milan si è spinto a offrire 8 milioni di euro pur di trattenere il portiere e con l'inserimento ... Mino Raiola, però, continua a fare muro e rinnova le richieste che vi stiamo riportando ormai da ... La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina alle vicende del club rossonero, soffermandosi su uno dei protagonisti della squadra di Pioli. "Crepe nel ...