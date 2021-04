Mazara del Vallo | 18enne stuprata dal branco | 4 arresti

(Di giovedì 29 aprile 2021) I carabinieri didelhanno arrestato quattro persone tra i 20 e i 24 anni per violenza sessuale di gruppo aggravata. La vittima era stata attirata in una “festa imboscata”. TRAPANI – Una giovane didelha denunciato ai carabinieri di essere stata violentata dal. I militari hanno così individuato e posto agliquattro persone tra i 20 e i 24 anni. Due sono finiti in carcere, gli altri sono aglidomiciliari. Il gip ha motivato le misure cautelari con le diverse condotte dei quattro indagati la sera delle violenze e con il rischio di inquinamento delle prove. E’ stata evidenziata inoltre “l’alta probabilità di reiterazione del reato per la pericolosità sociale e la personalità” dei ragazzi ...

