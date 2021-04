Advertising

TuttoAndroid : LineageOS 18.1 porta Android 11 su questi smartphone OnePlus, ASUS e Xiaomi -

Ultime Notizie dalla rete : LineageOS porta

Androidworld

Il team dicontinua a lavorare per portare la sua ROM, che nella versione 18.1 è basata su Android 11 , su un numero sempre maggiore di dispositivi. La scorsa settimana è arrivato il supporto a diversi ...Il team dicontinua a lavorare per portare la sua ROM, che nella versione 18.1 è basata su Android 11 , su un numero sempre maggiore di dispositivi. La scorsa settimana è arrivato il supporto a diversi ...Il supporto ufficiale di LineageOS 18.1 arriva per diversi smartphone Xiaomi, Redmi e POCO: sono 11 in tutto e la ROM è già scaricabile.