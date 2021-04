Il "VR46" in MotoGp con lo sponsor arabo Ma Rossi svelerà il suo futuro al Mugello (Di giovedì 29 aprile 2021) di Riccardo Galli Manager o pilota? O magari, entrambi i ruoli? Interrogativi ai quali Rossi risponderà fra un po', forse proprio al Mugello, in occasione del Gp d'Italia, ma in ogni caso, quella di ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) di Riccardo Galli Manager o pilota? O magari, entrambi i ruoli? Interrogativi ai qualirisponderà fra un po', forse proprio al, in occasione del Gp d'Italia, ma in ogni caso, quella di ...

