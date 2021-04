Governo | Bettini ironizza | ' Conte 2? E' morto di freddo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Non ritorno sulla vicenda convulsa deldue, al quale abbiamo partecipato con convinzione e risultati. Non torno sugli interessi che hanno portato alla caduta. Ho capito che non posso andare oltre e mi ritiro con ordine, queldi". Lo dice Goffredoall'iniziativa di Agorà con Enrico Letta e Giuseppe