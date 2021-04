Formula 1 | cos' è e come funziona la nuova gara sprint

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 29 aprile 2021) Per la1 è una decisione storica: tutti i team hanno approvato la decisione di introdurre a partire già da questa stagione le gare, brevi gran premi di 100 chilometri da disputarsi il sabato (giorno da sempre dedicato alle qualifiche) che non solo assegneranno punti per la classifica del Mondiale, ma che definiranno anche la griglia di partenza del giorno dopo per laclassica. Mezz'ora di adrenalina pura che promette spettacolo. Quando si disputeranno Per il momento la scelta è stata quella di mettere in calendario tre appuntamenti, in occasione del gran premio di Gran Bretagna (a Silverstone dal 16 al 18 luglio), del gran premio d'Italia (a Monza dal 10 al 12 settembre) e del gran premio del Brasile (a Interlagos dal 5 al 7 novembre). Un esperimento che, se troverà riscontri in termini di pubblico, potrà essere ...