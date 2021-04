Euronext chiude su Borsa | Intesa e Cdp entrano in aumento A Bergamo il data center

Advertising

LegaPremier : 'il consorzio euronext chiude l'acquisto di borsa italiana dal london stock exchange per 4,4 mld - Dagospia' - _DAGOSPIA_ : IL CONSORZIO EURONEXT CHIUDE L'ACQUISTO DI BORSA ITALIANA DAL LONDON STOCK EXCHANGE PER 4,4 MLD… -

... collegando le economie locali ai mercati globali dei capitali, a beneficio di tutti i partecipanti ai mercati di", ha commentato l'amministratore delegato di, Stephane Boujnah. "La ...ACQUISTO BORSA ITALIANA PER 4,4 MILIARDI -ha completato l'acquisizione di Borsa Italiana dal London Stock Exchange per un controvalore di 4.444 milioni di euro. Lo si legge ...Euronext compra Borsa Italiana e sposta il data center da Londra a Bergamo. Chiusa l'operazione per un corrispettivo finale di 4,44 miliardi di euro ...Per il trasferimento di Borsa Italiana è giunta l’ora del closing. Euronext ha annunciato di avere completato l'acquisizione per un valore finale di 4,444 miliardi di euro, dopo che sono state soddisf ...