È morto Filippo Mondelli | campione del mondo di canottaggio | aveva 26 anni

(Di giovedì 29 aprile 2021) Lo sport italiano in lutto: èdeldinel 2018 nel quattro di coppia. Lo apprende l’Ansa., che faceva parte in quota atleti del Consiglio nazionale del Coni,un osteosarcoma alla gamba sinistra. Avrebbe compiuto 27il prossimo 18 giugno., originario di Como,cominciato a praticare ilnel 2007 e nel 2015vinto l’oro nel 4 Con ai Mondiali Under 23. Passato nel gruppo della Nazionale maggiore dopo l’Olimpiade di Rio 2016,gareggiato per un’intera stagione nella specialità del doppio con Luca Rambaldi, vincendo la medaglia d’oro ai Campionati ...

Lo sport italiano in lutto: è morto Filippo Mondelli, campione del mondo di canottaggio nel 2018 nel quattro di coppia. Lo apprende l'Ansa. Mondelli, che faceva parte in quota atleti del Consiglio nazionale del Coni, aveva un ...Tutto perfetto, tutto andava secondo programmi, ma poi, era il 13 gennaio 2020 e ancora non si percepiva la crisi pandemica, la notizia che Filippo Mondelli, il "Pippo nazionale", doveva fermarsi per un ...