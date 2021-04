Covid, Cartabellotta sicuro: «A metà maggio la curva dei contagi tornerà a salire. Impossibile riprendere il tracciamento» (Di giovedì 29 aprile 2021) Con le zone gialle rafforzate e le riaperture torneranno a salire i nuovi casi di Coronavirus in Italia. Quando accadrà? Secondo le previsioni di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, questo rialzo sarà visibile «dopo la prima metà di maggio». «Difatti – dice l’esperto a Tagadà su La7 – credo che il Governo abbia prefissato una sorta di “tagliando” delle misure più o meno intorno a quel periodo, proprio per valutare la situazione in quel momento potenzialmente critico». Tre i fattori da cui dipenderà la crescita della curva: «il comportamento delle persone, l’andamento della campagna vaccinale e da fattori imprevedibili, come le varianti». Cartabellotta: «I dati scenderanno ancora per due settimane, poi torneranno a salire» Del resto la ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 aprile 2021) Con le zone gialle rafforzate e le riaperture torneranno ai nuovi casi di Coronavirus in Italia. Quando accadrà? Secondo le previsioni di Nino, presidente della Fondazione Gimbe, questo rialzo sarà visibile «dopo la primadi». «Difatti – dice l’esperto a Tagadà su La7 – credo che il Governo abbia prefissato una sorta di “tagliando” delle misure più o meno intorno a quel periodo, proprio per valutare la situazione in quel momento potenzialmente critico». Tre i fattori da cui dipenderà la crescita della: «il comportamento delle persone, l’andamento della campagna vaccinale e da fattori imprevedibili, come le varianti».: «I dati scenderanno ancora per due settimane, poi torneranno a» Del resto la ...

