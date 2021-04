Corso formazione per dirigenti della Sanità pubblica: in Campania riaperti i termini per l’iscrizione (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono stati riaperti fino al 18 maggio prossimo i termini per l’iscrizione al “Corso di formazione manageriale in materia di Sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria” per Direttori Sanitari e Direttori Uoc di Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, organizzato dalla Regione Campania in collaborazione con FormezPA e con l’Università “Federico II” di Napoli – Dipartimento di Sanità pubblica e con l’Università di Salerno – Centro interdipartimentale per la Ricerca in Diritto, Economia e Management della pubblica Amministrazione. La Regione Campania con questa ulteriore iniziativa continua il programma di formazione manageriale ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono statifino al 18 maggio prossimo iperal “dimanageriale in materia die di organizzazione e gestione sanitaria” per Direttori Sanitari e Direttori Uoc di Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, organizzato dalla Regionein collaborazione con FormezPA e con l’Università “Federico II” di Napoli – Dipartimento die con l’Università di Salerno – Centro interdipartimentale per la Ricerca in Diritto, Economia e ManagementAmministrazione. La Regionecon questa ulteriore iniziativa continua il programma dimanageriale ...

Advertising

Agente_Lisa : Giuliana è la moglie di Pasquale Apicella, il poliziotto morto una anno fa durante un inseguimento, con la sua Vola… - ottovanz : RT @CentroAstalli: In che condizioni versa la #democrazia nel mondo? E i diritti in UE e nel #Mediterraneo? E in Italia affrontare la crisi… - iicbim : Ultime ore per iscriversi al seminario gratuito di introduzione al corso Project Management per la certificazione p… - aifositalia : Corso ???? ???????????????? di ?? ?????? per approfondire le tematiche al centro della campagna #EUhealthyworkplaces 2020-2022 in… - IHLondon : Hai mai pensato di insegnare #italiano agli stranieri? In questo blog, uno dei nostri istruttori, Ferruccio, ci par… -