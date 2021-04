Can e Diletta Leotta, è finita per davvero? Quel bacio che stronca le speranze dei fan (Di giovedì 29 aprile 2021) L’attore turco, Can Yaman e la giornalista di DAZN, Diletta Leotta avrebbero troncato già fa tempo. La foto con il bacio conferma tutto! In questi giorni si parla come non… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 29 aprile 2021) L’attore turco, Can Yaman e la giornalista di DAZN,avrebbero troncato già fa tempo. La foto con ilconferma tutto! In questi giorni si parla come non… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

IOdonna : Il chirurgo plastico smentisce i rumors sulla sorella Diletta Leotta. Estetici (e di cuore) - VanityFairIt : «La nostra storia d’amore è vera, c’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui ha abbandonato i social per ques… - tweetnewsit : #DilettaLeotta, «Oggi» conferma i rumors: «#CanYaman? Lei bacia un altro» - OrnellaDeLuca10 : @EdytaS00 @kadrajmagazin Si 2020 ma di dicembre e can e Diletta dicono che stanno insieme da ottobre - RosalbaRosa61 : @MaurizioSorge Perché tanto accanimento contro Can e Diletta? Perché tanta cattiveria? Non capisco...non esiste p… -