Call of Duty: Warzone, la nuova mappa avrà un sistema di viaggio rapido via Red Door? – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 29 aprile 2021) La nuova mappa Verdansk 84 di Call of Duty: Warzone potrebbe avere in futuro un sistema di viaggio rapido attraverso le “Red Door”, in base a un leak.. Call of Duty: Warzone potrebbe avere un nuovo sistema di viaggio rapido all’interno della rinnovata mappa Verdansk 1984, utilizzando quelle che sembrano essere delle “Red Door”, in base ad alcuni leak che puntano in questa direzione. Come abbiamo visto, Warzone ha ottenuto un notevole sconvolgimento della sua mappa che ha portato a Verdansk ’84, ovvero una versione in stile anni 80 dell’area di gioco originale, ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 29 aprile 2021) LaVerdansk 84 diofpotrebbe avere in futuro undiattraverso le “Red”, in base a un leak..ofpotrebbe avere un nuovodiall’interno della rinnovataVerdansk 1984, utilizzando quelle che sembrano essere delle “Red”, in base ad alcuni leak che puntano in questa direzione. Come abbiamo visto,ha ottenuto un notevole sconvolgimento della suache ha portato a Verdansk ’84, ovvero una versione in stile anni 80 dell’area di gioco originale, ...

