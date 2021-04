Calcio: accuse di stupro contro CR7, Mayorga chiede 65 MLN di risarcimento (Di giovedì 29 aprile 2021) Kathryn Mayorga , l ex modella che sostiene di essere stata violentata da Cristiano Ronaldo in un hotel di Las Vegas nel 2009, prosegue la sua battaglia e, secondo il " Mirror ", avrebbe chiesto un ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 29 aprile 2021) Kathryn, l ex modella che sostiene di essere stata violentata da Cristiano Ronaldo in un hotel di Las Vegas nel 2009, prosegue la sua battaglia e, secondo il " Mirror ", avrebbe chiesto un ...

Advertising

scuroscuroscuro : RT @sportface2016: #CristianoRonaldo e le accuse di stupro: l'ex modella #Mayorga chiede maxi risarcimento all'attaccante della #Juventus… - sportface2016 : #CristianoRonaldo e le accuse di stupro: l'ex modella #Mayorga chiede maxi risarcimento all'attaccante della… - mariasamsara01 : RT @giorgio_gori: Accusato di aver truccato alcune partite, dieci anni fa Beppe Signori fu “radiato” dal mondo del calcio. Oggi è stato ass… - sportli26181512 : Giggs in tribunale per le accuse di aggressione: 'Sono innocente': Il gallese è comparso davanti ai giudici a Manch… - sportface2016 : #Galles: Ryan #Giggs in tribunale nega le accuse di violenza sulla ex -