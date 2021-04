Zamparini: “Facevo la formazione a tutti i miei allenatori. Esoneri? Uno avvenne perchè Pastore non giocava” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Zamparini torna a parlare.Torna a parlare e lo fa ripercorrendo i suoi anni a Palermo, l'ex presidente rosanero Maurizio Zamparini. L'imprenditore friulano, intervenuto sulle frequenze di "Radio Kiss Kiss", si è soffermato sul rapporto con l'attuale tecnico del Napoli Rino Gattuso, svelando alcuni retroscena legati alla permanenza dell'allenatore calabrese nel capoluogo siciliano."Gattuso? Lo stimo moltissimo, innanzitutto come uomo, poi come allenatore mi sta meravigliando. Sono entusiasta delle ultime partite del Napoli. Insigne? Sta diventando un Dybala e lo sta diventando per merito di Rino che gli sta dando amore ed affetto. A Palermo Facevo la formazione a Gattuso? La Facevo a tutti i miei allenatori, non li so allenare, ma li so mettere in ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 28 aprile 2021)torna a parlare.Torna a parlare e lo fa ripercorrendo i suoi anni a Palermo, l'ex presidente rosanero Maurizio. L'imprenditore friulano, intervenuto sulle frequenze di "Radio Kiss Kiss", si è soffermato sul rapporto con l'attuale tecnico del Napoli Rino Gattuso, svelando alcuni retroscena legati alla permanenza dell'allenatore calabrese nel capoluogo siciliano."Gattuso? Lo stimo moltissimo, innanzitutto come uomo, poi come allenatore mi sta meravigliando. Sono entusiasta delle ultime partite del Napoli. Insigne? Sta diventando un Dybala e lo sta diventando per merito di Rino che gli sta dando amore ed affetto. A Palermolaa Gattuso? La, non li so allenare, ma li so mettere in ...

