Ultime Notizie Roma del 28-04-2021 ore 09:10 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale e mercoledì 28 aprile Buongiorno da Francesco Vitale Intesa nella maggioranza sull’apertura metà maggio il governo valuterà eventuali deroghe al coprifuoco d’accordo anche legga E Renzi che avevano attaccato il limite 22 in base alla risoluzione delle forze di governo si farà una nuova valutazione in base all’andamento di contagio e vaccini bocciato l’ordine del giorno di Fratelli d’Italia per abolire l’obbligo di tornare a casa alle 22 ieri oltre 10000 contagi e tasso di positività in calo al 3,4% manco 373 morti anche il Senato dopo la camera ha approvato ieri sera la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del premier draghi su recovery Plan i senatori di Fratelli d’Italia si sono astenuti il piano italiano sarà presentato oggi in Commissione Europea insieme con quello della Spagna alla camera via libera al Decreto covid e che ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 aprile 2021)dailynews radiogiornale e mercoledì 28 aprile Buongiorno da Francesco Vitale Intesa nella maggioranza sull’apertura metà maggio il governo valuterà eventuali deroghe al coprifuoco d’accordo anche legga E Renzi che avevano attaccato il limite 22 in base alla risoluzione delle forze di governo si farà una nuova valutazione in base all’andamento di contagio e vaccini bocciato l’ordine del giorno di Fratelli d’Italia per abolire l’obbligo di tornare a casa alle 22 ieri oltre 10000 contagi e tasso di positività in calo al 3,4% manco 373 morti anche il Senato dopo la camera ha approvato ieri sera la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del premier draghi su recovery Plan i senatori di Fratelli d’Italia si sono astenuti il piano italiano sarà presentato oggi in Commissione Europea insieme con quello della Spagna alla camera via libera al Decreto covid e che ...

